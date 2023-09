Di Gennaro: “All’Italia mancano carattere e leadership in campo”

Intervistato dai microfono di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato dell'Italia del nuovo ct Luciano Spalletti: "Bonucci, Chiellini, Jorginho: è difficile sostituire come leadership questi. L'allenatore è bravissimo, ma in campo ci va il calciatore. E' mancato carattere nella ripresa ma manca anche una leadership in campo. Serve gente che si prenda certe responsabilità. Il secondo tempo non abbiamo gestito il palleggio e non è possibile. Non si facevano tre passaggi di fila".