Antonio Di Gennaro , ex calciatore ed ex collaboratore tecnico del Milan nel 2002, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', soffermandosi in modo particolare sulla parentesi con Fatih Terim . Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Ex Milan, Di Gennaro ricorda il periodo con Terim: "Lì capii tutto"

"Ritorno a Firenze, studio a Coverciano, alleno due anni gli Allievi viola: avevo Niccolò Galli, sarebbe diventato un grande giocatore. Poi Moreno Roggi, che era stato il mio procuratore, va in Turchia per prendere la procura di Emre. E invece torna con Terim. Che aveva bisogno di un secondo. Cecchi Gori ci faceva la guerra, ma stampa e tifosi erano con noi. L’Imperatore faceva un calcio diverso, decollammo: per 4-5 mesi, un calcio meraviglioso, i giocatori si divertivano. Rui Costa, Di Livio, un Chiesa straordinario: non me ne voglia Federico, ma il padre era di un altro livello, mai visto nessuno calciare così con destro e sinistro".