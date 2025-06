Di Canio su Ricci al Milan: “Un buon prospetto, può diventare un leader”

Il verdetto di Di Canio: "Ricci al Milan, scelta giusta. Allegri lo farà crescere"

"Buon prospetto dal mio punto di vista, italiano, intelligente, diligente, conosce il gioco del calcio. Non è dotato di estro, inventiva ma è un playmaker di tutto rispetto. Allegri che è molto tattico potrebbe aiutarlo ad innalzare il livello. Sa giocare davanti alla difesa, è bravo a rompere le iniziative degli avversari per avviare l'iniziativa dei propri compagni. In questi due anni è mancato un giocatore così perché Fofana è un giocatore fisico ma con poca intelligenza e sagacia tattica. Loftus-Cheek è una mezz'ala di inserimento, tecnica ma non fisico e cattivo nel cuore della partita. Musah può fare un po' di cose, è dinamico ma è timido nel prendersi certe responsabilità. Ecco, Ricci è la figura più interessante che poteva fare il Milan. Se lo farà sarà un buon acquisto e crescendo può diventare un leader nel corso degli anni"