Di Biagio: 'Milan possibile rivelazione. Allegri intelligente e Tare ...'

Sul Bologna di Vincenzo Italiano: "Come il Napoli, i rossoblù avranno in partenza il vantaggio della continuità. Ripartire da zero, con nuovi principi di calcio, richiede sempre un po’ di tempo in più. Però, la vera sfida che avrà il Bologna sarà con i suoi tifosi. La richiesta del pubblico è cambiata, si è alzata. Ormai il tifoso bolognese si è abituato bene: bel gioco e risultati. Fare uno step in più non sarà facile, ma credo abbia tutte le carte in regola per andare avanti in Europa: superare almeno la prima fase. Certo, bisognerà capire i nuovi innesti e chi partirà. Ma la grande certezza si chiama Italiano: Vincenzo da otto anni allena e ogni anno fa meglio di quello prima".