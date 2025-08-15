Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Deulofeu: “Vedremo se tornerò a giocare. Donnarumma? Mi ricordo che al Milan …”

ULTIME MILAN NEWS

Deulofeu: “Vedremo se tornerò a giocare. Donnarumma? Mi ricordo che al Milan …”

Gianluigi Donnarumma PSG
Gerard Deulofeu, ex giocatore del Milan, ha parlato della sua salute e del caso Donnarumma. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Mi manca tutto del campo, sto bene, miglioro ogni mese ma è tutto molto lento. Il ginocchio, la cartilagine, va tutto lento". Gerard Deulofeu, ex giocatore del Milan, ha parlato della sua salute e del caso Donnarumma. Ecco le sue parole a Sky Sport riprese da MilanPress: "Ho provato in campo ma non va bene, vedremo se riuscirò a stare meglio".

Ex Milan, Deulofeu: "Donnarumma ha un futuro incredibile. Mi ricordo che al Milan ..."

—  

Deulofeu continua: "L’Udinese mi aspetta, mi dà l’illusione di essere accanto ai miei compagni, vedremo se un giorno tornerò a giocare, sono molto giovane. Sono sicuro che il mio futuro sarà all’Udinese".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Musah può essere il jolly di Allegri? I numeri estivi sorprendono>>>

Su Donnarumma: "Sono stato con Gigio al Milan, ho visto quello che sta succedendo adesso, è difficile per lui ma il calcio è così, devi prendere una decisione in base a quello che succede. Mi ricordo che con me al Milan aveva 17 anni, ora ha un futuro incredibile e sono sicuro che andrà in una grande squadra".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA