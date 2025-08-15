Gerard Deulofeu, ex giocatore del Milan, ha parlato della sua salute e del caso Donnarumma. Ecco le sue parole
"Mi manca tutto del campo, sto bene, miglioro ogni mese ma è tutto molto lento. Il ginocchio, la cartilagine, va tutto lento". Gerard Deulofeu, ex giocatore del Milan, ha parlato della sua salute e del caso Donnarumma. Ecco le sue parole a Sky Sport riprese da MilanPress: "Ho provato in campo ma non va bene, vedremo se riuscirò a stare meglio".
Deulofeu continua: "L’Udinese mi aspetta, mi dà l’illusione di essere accanto ai miei compagni, vedremo se un giorno tornerò a giocare, sono molto giovane. Sono sicuro che il mio futuro sarà all’Udinese".