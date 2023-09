Deschamps: “Giroud ha avuto una distorsione. Sentiva troppo dolore”

Didier Deschamps, CT della Francia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle condizioni dell'attaccante del Milan Olivier Giroud

Nel corso di Francia-Irlanda, più precisamente al 27' del primo tempo, Olivier Giroud è stato costretto a chiedere il cambio ed uscire dal campo, sostituito da Marcus Thuram. Il centravanti del Milan, infatti, ha avvertito un dolore alla caviglia e ha preferito non continuare a giocare. In merito alla questione è intervenuto anche il Commissario Tecnico della Nazionale transalpina Didier Deschamps. Nel corso dell'intervallo, ai microfoni di 'TF1', ha spiegato come 'Oli' abbia avuto una distorsione alla caviglia. Di seguito le sue parole.