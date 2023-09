Qual è la vostra griglia Scudetto? Ecco le nostre favorite per il tricolore

L'Inter è partita nel miglior modo possibile. La finale di Champions League pare aver donato più consapevolezza al gruppo di Simone Inzaghi. I nerazzurri giocano bene e i numeri sono dalla loro parte: 3 partite, 3 vittorie, 8 gol fatti e 0 subiti. Come si fa a non candidarli alla vittoria finale?

Il primo motivo che permette al Napoli di essere inserito fra i favoriti è quello scudetto cucito sulle maglie azzurre. I ragazzi di Garcia non hanno convinto appieno in queste prime 3 giornate, ma il gruppo è rimasto, più o meno, lo stesso. Ci vorrà tempo affinché l'ex tecnico della Roma possa instillare in Osimhen e compagni i nuovi dettami tattici, ma se il Napoli riesce a trovare una quadra può esprimere benissimo lo stesso calcio spettacolare della scorsa stagione.

Quarto e quinto posto — Per il quarto e quinto posto decidiamo di inserire Juventus e Lazio. La squadra bianconera ha effettuato un solo nuovo acquisto durante la sessione di mercato e ha cambiato davvero poco. L'assenza dalle coppe e un allenatore che già conosce ambiente e giocatori, poi, potrebbe fungere da slancio ad una stagione sicuramente più tranquilla di quella da poco conclusa. La Lazio, invece, ha perso Milinkovic-Savic ma non il gioco insegnatogli da Sarri. I biancocelesti hanno rinnovato il proprio centrocampo ma in attacco e difesa sono gli stessi della scorsa annata. Le prime due sconfitte non devono trarre in inganno, questa squadra sa come giocare bene a calcio e il Napoli lo ha capito a sue spese.

