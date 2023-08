Deschamps: “Giroud e Kolo Muani? Sono profili diversi tra loro”

Didier Deschamps, CT della Francia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad Olivier Giroud e Randal Kolo Muani

Didier Deschamps , Commissario Tecnico della Francia , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'L'Equipe'. Tra le tante tematiche toccate anche quella relativa agli attaccanti che potrebbe convocare per gli Europei 2024, tra cui Olivier Giroud del Milan e Randal Kolo Muani dell' Eintracht Francoforte . Di seguito le sue parole.

Le parole di Didier Deschamps

"Giroud e Kolo Muani ono profili diversi e non hanno la stessa età, ma non per questo preferirò uno rispetto all'altro".