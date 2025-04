Derby Inter-Milan, Maicon stuzzica: “Quel 4-0 in casa loro mi è rimasto …”

Maicon, ex calciatore nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del 'Matchday Programme' in vista del derby Inter-Milan, valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024/2025, in programma alle ore 21:00 di mercoledì 23 aprile, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro a Milano. Il brasiliano ha risposto ad una serie di domande sulla stracittadina, pungolando sul migliore ricordo che risale a quel 4-0 del 2009/2010 in casa rossonera. Ecco, dunque, le sue parole in merito.