Demirel rivela: “Il Milan mi voleva dopo Euro 2008, ma poi il presidente …”

Volkan Demirel, ex portiere turco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'AsistAnaliz', rivelando di essere stato contattato dal Milan nel corso della sua carriera. Il classe 1981, in particolare, ha spiegato di aver ricevuto delle offerte da parte di quattro club, ossia i rossoneri, il Manchester City, il Besiktas e il Siviglia. Queste, per altro, gli sarebbero arrivate dopo Euro 2008, quando con la sa Turchia arrivò in semifinale, perdendo contro la Germania, ma battendo nel girone Svizzera e Repubblica Ceca.