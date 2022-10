Del Piero: “Leao? Mi auguro che possa diventare tra i primi cinque al mondo”

Alessandro Del Piero, intervenuto nel corso di 'Sky Calcio Club', ha parlato di Rafael Leao. Queste le dichiarazioni dell'ex capitano della Juventus: "Un anno fa su Leao ero uno dei pochi a dire che quando capirà le qualità che ha diventa un fenomeno. Ha un impatto sul Milan devastante, fa cambiare marcia. Oggi non è tra i primi cinque, ma davanti a sé ha un futuro radioso. Deve continuare così, non è tra i primi cinque però mi auguro che in futuro ci rientrerà". Milan, le top news di oggi: ecco come stanno Saelemaekers e Origi.