De Zerbi spiazza tutti: “Finale Champions? Tifo Netflix”

La finale di Champions League alle porte, e come spesso accade, le simpatie e le previsioni degli addetti ai lavori diventano argomento di discussione. Ma quando il microfono si avvicina a Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia ed ex promessa del Milan e tifoso rossonero, la risposta spiazza tutti. Interrogato in conferenza stampa su chi tiferà nella tanto attesa sfida tra Paris Saint-Germain e Inter del 31 maggio, il tecnico italiano non ha lasciato spazio a dubbi: