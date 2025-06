De Zerbi shock: “Inter presuntuosa col PSG in Champions, in Italia snobbano…”

Roberto De Zerbi , attuale tecnico dell'Olympique Marsiglia e tifosissimo del Milan , non le ha mandate a dire. Intervenuto ali microfoni del podcast "Supernova" di Alessandro Cattelan, l'allenatore italiano ha lanciato una chiara stoccata all'Inter in merito alla sconfitta per 5-0 subita contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. ecco, di seguito, le sue parole:

De Zerbi senza filtri: "L'Inter non conosceva il PSG, in Italia ignorano il valore della Ligue 1"

"L'Inter è una grande squadra e Inzaghi un grande allenatore e non ci stanno cinque gol di scarto. Il problema è che l'Italia del calcio non conosceva il Psg, ed è stata presuntuosa. Non sapevano che il calcio d'inizio lo facevano come la touche nel rugby, o che Dembélé rimane in agguato al limite dell'area, o che Doué è un talento del livello di Yamal, anche se non ancora così determinante. Che Vitinha forse oggi è il centrocampista più forte al mondo. Della qualità di Neves o delle origini di Pacho.