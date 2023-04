De Siervo: “5 squadre in semifinali europee risultato eccezionale”

Intervistato dai microfoni di Gazzetta.it, L'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato della soddisfazione di avere ben 5 squadre italiane in semifinali europee tra Champions League, Europa League e Conference League: "Risultato eccezionale, non era mai successo. Esprimo piena e profonda soddisfazione e un ringraziamento a tutte le sette squadre che in Europa hanno tenuto alto il valore del nostro calcio. Stiamo dimostrando che siamo sul pezzo. Ci credevamo, siamo convinti che questo fatto, nell’anno della vendita dei diritti tv, riporterà in cima al mondo il nostro calcio: stiamo tornando a raccontarci per quello che siamo".