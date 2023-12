De Siervo: “Il mondo dei diritti tv si è fermato, guardate la Premier…”

A margine del premio Andrea Fortunato, l'ad della Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato in merito ai tanto discussi diritti tv

A margine del premio Andrea Fortunato, l'ad della Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato in merito ai tanto discussi diritti tv: "I diritti tv della Premier League hanno avuto una riduzione del 22% sul valore di ogni partita. La Premier ha offerto 70 gare in più, per questo il valore é immutato, bisogna saper leggere i numeri".