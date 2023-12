Sabato 9 dicembre, alle ore 18:00, al 'Gewiss Stadium' di Bergamo andrà in scena il match tra Atalanta e Milan, valevole per la 15^ giornata del campionato di Serie A. Come riferito da 'gazzetta.it', il tecnico Stefano Pioli dovrebbe schierare Mike Maignan in porta e una difesa a quattro composta da Davide Calabria, Fikayo Tomori, Theo Hernandez e Alessandro Florenzi. A centrocampo spazio a Yunus Musah e Tijjani Reijnders, mentre alle spalle del rientrante Olivier Giroud dovrebbero agire Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic.