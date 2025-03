De Rossi: “Lo sport cambia la vita, ma i social rischiano di rallentare i ragazzi”

"I ragazzi dobbiamo staccarli dalla noia dei social network, dalla Playstation, da tutte quelle cose che appesantiscono e rallentano i nostri figli. Ne ho tre, uno che più o meno ho lasciato a casa a giocare alla Playstation, non sono un padre sui generis (ride, ndr). È uno sport troppo importante, uno sport che a noi sportivi, a prescindere dal livello e dalle vittorie... ti cambia la vita, ti cambia il modo di stare insieme agli altri. Soprattutto gli sport di gruppo sono fondamentali per far crescere un ragazzo in maniera più sana, per fargli instaurare la vita di gruppo, sconfitte e vittorie. Tutto quello che c'è dietro"