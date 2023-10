De Laurentiis: “Scommesse? Non tutti sanno gestire una ricchezza”

Intervenuto in conferenza stampa, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato dello scandalo del calcio scommesse: "Tre anni fa parlai di un libro americano "Calcio mafia", argomento poi ripreso da Raffaele Cantone in "Football clan", dove si trattava di scommesse. Eppure non si è approfondito l'argomento, adesso se ne torna a parlare anche se non si sa ancora bene in che termini. Non parlo di ludopatia, di vizi, di troppi soldi che girano, di persone poco mature".