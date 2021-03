De Grandis: “Romagnoli è forte ma ha fatto qualche errore nell’1 vs 1”

Le ultime notizie sul Milan. Stefano De Grandis ha espresso il suo pensiero riguardo il capitano del Milan Alessio Romagnoli

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha parlato di Alessio Romagnoli direttamente dai microfoni di Sky Sport. "Romagnoli è il capitano, ha un bellissimo sinistro ed è forte di testa. Purtroppo fatto qualche errore soprattutto nell'1 vs 1 e da uno come lui non me lo aspetto. Secondo me è un giocatore elegante ed efficace, ma se sbagli il compito in classe prendi cinque".