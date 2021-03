Calciomercato Milan – Isco, addio al Real Madrid. E’ sfida all’Inter | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: stando a quanto scritto dalla Spagna, ci sarebbe un derby tra i rossoneri e l'Inter per Isco

Salvatore Cantone

Mancano ormai poche settimane al termine della stagione, con il Milan che pensa al calciomercato. Saranno mesi molto intensi per Maldini e Massara, che dovranno continuare nel grande lavoro che hanno svolto la scorsa estate e nel mercato di gennaio. L'obiettivo è quello di mettere a disposizione di Stefano Pioli una squadra competitiva, che possa eventualmente fare bella figura anche in Champions League.

A tal proposito, il Milan segue con molta attenzione Isco. Lo spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2022 con il Real Madrid e non sembra aver alcuna intenzione di rinnovarlo. Zinedine Zidane dovrebbe restare sulla panchina dei blancos anche nella prossima stagione, e dunque difficilmente il trequartista resterà un altro anno a Madrid. I rapporti tra i due club sono ottimi, così come dimostrano gli affari Theo Hernandez e Brahim Diaz, e quindi non è da escludere un nuovo colpo firmato da Maldini e Massara proveniente dal Santiago Bernabeu.

Isco darebbe quella personalità e soprattutto quella esperienza fondamentale in una competizione come la Champions (nel caso in cui il Milan si qualificasse). Il rinnovo di Hakan Calhanoglu è tutt'altro che scontato, e dunque l'ex Malaga potrebbe essere un profilo molto gradito a Stefano Pioli. Attenzione però alla concorrenza. Secondo quanto scritto da sport.es, non c'è solo il Milan, ma anche l'Everton di Ancelotti e l'Inter di Antonio Conte.

Insomma, potrebbe profilarsi un nuovo derby di calciomercato, dopo quello dell'estate scorsa per Sandro Tonali. Al di là comunque della condizione fisica, Isco potrebbe regalare ancora più qualità alla squadra rossonera. In fondo stiamo parlando di un giocatore nel pieno della sua maturità calcistica (28 anni) e quindi chissà che il Milan non possa affondare in maniera decisa nelle prossime settimane. Sempre a proposito di calciomercato del Milan: ci sono novità importanti sul futuro di Donnarumma.