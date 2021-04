De Grandis: “Per il Milan non sarà facile vincere contro il Genoa” | News

Le ultime notizie sul Milan. De Grandis ha detto la sua sulla vittoria del Milan contro il Parma e sui prossimi impegni dei ragazzi di Pioli

Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di Sky Sport della vittoria Milan contro il Parma e dei prossimi impegni dei rossoneri. "Il Milan riesce a giocare meglio quando incontra squadre che attaccano. Quest'anno è un dato che riguarda tante squadre di Serie A, però ieri il Parma ha attaccato molto e i rossoneri sono riusciti a trovare più spazio. Ne è una dimostrazione la prestazione di Theo Hernandez che si è trovato tante volte in attacco. Il Milan ha fatto tanti punti in trasferta e le prossime due partite saranno in casa. Devono cambiare il trend negativo a 'San Siro', ma non sarà facile per i rossoneri vincere contro il Genoa. E' vero, oggi i rossoblù hanno perso contro la Juventus, ma è un gruppo molto organizzato e con buona qualità. Per certi versi, forse, sarà più facile affrontare il Sassuolo tra due settimane che il Genoa domenica prossima". Riguardo il mercato, Massara vuole portare al Milan Antonio Mirante.