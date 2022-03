De Grandis: ‘Quando il Milan sembra perso tira fuori la grande prestazione’

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero sul Milan dopo la grande vittoria in campionato contro il Napoli

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Stefano De Grandis ha parlato del Milan dopo la vittoria contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "I punti conquistati negli scontri diretti pesano nella personalità. Quando il Milan sembra perso tira fuori la grande prestazione. Il Milan non ha accettato di fare il comprimario in casa del Napoli. Non so se per lo scudetto dipenda tutto dal Milan, perché se l'Inter vince con il Bologna è ancora davanti, ma questa squadra ha delle risorse psicologiche importanti. Il Milan negli scontri diretti dimostra di avere forza e autostima".