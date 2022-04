De Grandis: “Leao si specchia troppo e questo non va bene” | News

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sull'attacco del Milan e, in particolar modo, su Rafael Leao

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Stefano De Grandis si è soffermato sull'attacco del Milan, un reparto che in questo momento della stagione appare in difficoltà. In particolar modo, il giornalista ha criticato Rafael Leao, calciatore che potrebbe essere più efficace in fase realizzativa. Queste le sue parole: "Il Milan ha pareggiato le ultime due partite 0-0. E' vero che non sta subendo gol, ma non riesce a fare quel gol che serve per vincere. Diaz non segna da settembre, Leao si specchia troppo e questo non va bene. E' bravo e bello da vedere, ma in questa fase l'estetica non basta". Milan-Genoa, le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa