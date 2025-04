De Chirico contro il divieto della Questura: “Vergognoso reprimere il tifo rossonero”

De Chirico: "Solidarietà alle persone che riempiono lo stadio nonostante i problemi del Milan"

"Ho appreso dai canali social della Curva Sud del Milan del divieto verbale ad esporre in occasione della partita Milan-Fiorentina di stasera lo striscione SOLO PER LA MAGLIA che da diverso tempo campeggia sulla balaustra del secondo anello blu di San Siro. Ritengo vergognoso che, a fronte di una decina di indagati, a Milano si voglia reprimere il tifo organizzato. Ricordo che in Italia, paese di diritto civile, vige il sacrosanto principio per cui la responsabilità penale è soggettiva e si è innocenti fino al terzo grado di giudizio.