Intervistato nell'ultima edizione di 'SportWeek', inserto settimanale in edicola con 'La Gazzetta dello Sport', Matteo Darmian ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sul Milan e sul suo futuro. Dall'ispirazione tratta da Paolo Maldini e Sandro Nesta all'annuncio sul suo futuro: vediamo insieme le sue parole.

Darmian: "Ho ancora voglia di Serie A"

"Ho ancora voglia di giocare, ma ne deve valere la pena. Non sto parlando di una squadra d'altissima classifica, ma sono convinto di valere una buona Serie A. Non so se sia giusto parlare di pregiudizio sulla mia età, però è normale che tanti club puntino su giocatori più giovani magari da rivendere successivamente".

Milan, le parole di Darmian su Maldini e Nesta

"Mi sono sempre ispirato ai giocatori più seri e professionali: al Milan vedevo Maldini e Nesta che mi sembravano dei giganti, poi Pirlo e Gattuso che non mollavano neanche un pallone".

Il percorso di Darmian al Milan

Ancora svincolato dopo l'esperienza all'Inter, a 36 anninon ha ancora voglia di appendere le scarpine al chiodo:Tornando sulla propria gioventù trascorsa nel settore giovanile delha confessato di essersi sempre ispirato a campioni comeNel 2000, all'età di 11 anni,passa dal Carcor al. Il laterale classe 1989 cresce calcisticamente e umanamente nel settore giovanile rossonero, partendo dagli esordienti e arrivando fino alla Primavera. Il 19 maggio 2007, al 66° minuto del match contro l'Udinese, un allora diciassettenne Darmian fa il suosubentrando a Giuseppe Favalli. Nei due anni successivi, il giocatore colleziona appena 4 presenze tra i professionisti, prima di trasferirsi in prestito al Padova nel 2009 e a titolo definitivo al Palermo nel 2010.