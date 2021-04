D’Amico su Donnarumma: “I sentimentalismi lasciano il tempo che trovano”

Le ultime notizie sul Milan. Andrea D'Amico, noto procuratore, ha parlato del futuro di Gigio Donnarumma: ecco le sue parole

Il noto procuratore Andrea D'Amico ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma ai microfoni di 'Radio 24' durante la trasmissione 'Tutti convocati'. Queste le sue parole. "I sentimentalismi lasciano il tempo che trovano. Di fronte ad offerte così importanti uno segue i propri interessi. Maldini non è stato tranchant. Sono dei professionisti, non mi piace nemmeno vedere i giocatori non esultare quando segnano contro la ex squadra". Intanto il Milan è vicino al gioiellino del Borussia Dortmund. Scopriamo le sue caratteristiche.