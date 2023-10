Damiani: “Il Milan è ben allenato, l’Inter è ben quadrata”

Oscar Damiani, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle big di Serie A tra cui l'Inter e il Milan

Oscar Damiani , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Marte', parlando delle big di Serie A tra cui Inter e Milan . Ecco, quindi, le sue parole.

Le parole di Oscar Damiani sulle big di Serie A

"Il Napoli? Per Garcia è un momento complicato, il fatto che De Laurentiis ora sia vicino alla squadra lo ritengo un fatto positivo, il presidente sa come gestire una società. Il francese ha avuto qualche infortunio in squadra, ma il Napoli è molto forte, saprà rientrare nel gruppo scudetto. Quest'anno c'è più equilibrio, l'Inter è quadrata, Il Milan è ben allenato ma gli azzurri hanno tante risorse e qualità".