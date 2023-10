Milan-Juventus, le probabili formazioni: Pioli con il tridente pesante

Ecco le probabili formazioni di Milan-Juventus. Stefano Pioli dovrebbe optare per il tridente pesante nel big match contro i bianconeri

L'attesa sta per terminare. Alle ore 20:45 di domani, domenica 22 ottobre, il Milan scenderà in campo davanti al pubblico amico di San Siro per affrontare la Juventus di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it'Stefano Pioli dovrebbe schierare Antonio Mirante tra i pali, data l'assenza sia di Mike Maignan che di Marco Sportiello, e una difesa a quattro formata da Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo spazio a Yunus Musah, Yacine Adli e Tijjani Reijnders, davanti il tridente pesante con Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leao.