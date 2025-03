Damiani: “Joao Felix è molto interessante ma non ha fisico e viene da un periodo difficile”

L'ex calciatore e procuratore Oscar Damiani ha condiviso le sue riflessioni sul momento del Milan e sull'attaccante portoghese Joao Felix , in un'intervista esclusiva per ilpallonegonfiato.it.

“Il portoghese è sicuramente un ragazzo interessante, ma non ha fisicità. In questo campionato può anche fare bella figura, ma perché il livello del torneo non è alto. Joao viene da un periodo difficile, dovrà dimostrare di stare bene. Vedremo comunque chi ha operato meglio"