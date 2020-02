Daino: “Milan, Champions League possibile. Pioli? Ecco cosa penso”

NEWS MILAN – Daniele Daino è cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha esordito in prima squadra nel 1996: al Milan fino al 1999, poi è tornato per una stagione dal 2000 al 2001. Oggi è tornato a parlare, ai microfoni di TMW Radio, di Stefano Pioli e della possibilità di un futuro tra l’obiettivo Champions League e altre opzioni.

Anzitutto sulla possibilità che Pioli possa rimanere sulla panchina del Milan anche la prossima stagione: “La vedo difficile. Non guardo solo i risultati in campo. Se non entri in Champions, è bocciatura, come è stato per tutti gli allenatori. È stato bocciato anche Gattuso”.

Proprio la qualificazione in Champions League è l’obiettivo, o forse più il sogno, del Milan in questa stagione: “Il campionato è lungo, logorante, l’Atalanta gioca la Champions. La corsa va fatta su Roma e Atalanta. Se riescono a trovare continuità, possono farcela. Il Milan di Gattuso, di questi tempi, era piazzato così”.

Su Gennaro Gattuso invece, Daino ha fatto un paragone tra questo Napoli e il Milan della passata stagione: “Stiamo rivedendo il Gattuso del Milan. E’ un compito non facile quello di guidare il Napoli, visto i problemi che c’erano. Doveva cambiare volto al Napoli e ci sta riuscendo. I problemi ci sono ancora, il gioco infatti non è ancora fluido, ma gli acquisti fatti a gennaio, mirati e voluti dal tecnico, stanno dando dei segnali positivi. E poi i risultati aiutano a fortificare il morale. Potrebbe essere una squadra che può cercare di avvicinarsi anche alla zona Champions, visto che Atalanta e Roma fanno ottime prestazioni ma anche passi falsi. Un quarto posto che credo sia accessibile anche per il Milan“.

