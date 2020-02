Panchina Milan – Dalla Germania: Rangnick al posto di Pioli, ma non solo …

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito dall’autorevole quotidiano tedesco ‘BILD‘, proseguirebbero i negoziati tra il Milan e Ralf Rangnick, classe 1958, in vista della prossima stagione sportiva, 2020-2021.

Rangnick, attualmente ‘Head of Sport and Development Soccer‘ presso la ‘Red Bull‘, azienda che detiene la proprietà del Lipsia, ex squadra di Rangnick, non avrebbe però firmato alcun accordo, al momento, con il club di Via Aldo Rossi.

E, di conseguenza, i suoi attuali datori di lavoro non sarebbero nemmeno stati informati sulle trattative con il Milan. Una trattativa, però, che secondo la ‘BILD‘ ci sarebbe eccome: Rangnick, dalla prossima estate, dovrebbe divenire allenatore del Diavolo, al posto di Stefano Pioli.

Ma non soltanto: Rangnick, infatti, assumerebbe contestualmente anche la carica di direttore sportivo, una sorta di ‘deus ex machina‘ per risollevare le sorti del Milan del fondo Elliott Management Corporation dopo un’annata con più ombre che luci. Intanto, però, il Milan si gode l’esordio di Daniel Maldini: per tutto quello che c’è da sapere, guarda questo video!

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android