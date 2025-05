Cugini su Allegri: “E’ sempre stato legato al Milan, è una bella notizia per il calcio”

Cugini: "Allegri ha scelto il Milan non per la squadra, ma per una questione logistica"

"E' importante che si delinei per il Milan questo nome. Viene da una stagione piena di contraddizioni il club e riparte con Allegri che a Milano ha già vinto. Era la prima scelta di Tare, tanto che appena è stato nominato è partito all'assalto del tecnico. Allegri ha preferito il Milan non per squadra e prospettive ma per una questione logistica ed è sempre stato legato al Milan. Gasp-Roma è sorprendente, anche alla luce di quanto ha detto tempo fa Ranieri. Ora vedremo che farà l'Atalanta e l'Inter, se Inzaghi sarà stuzzicato dall'Arabia. Tornando ad Allegri, è una bella notizia anche per il calcio italiano"