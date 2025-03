Pape Thiaw, Commissario Tecnico del Senegal, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della sosta per le nazionali, rivelando di aver avuto un contatto con Malick Thiaw, difensore del Milan. L'allenatore ha infatti spiegato di aver parlato con il centrale, non volendo però svelare il contenuto del loro dialogo. Ecco, dunque, le sue parole.