Criscitiello: “Il Milan senza tifo è improponibile. Problema Curva serissimo”

"Non può essere un calcio per turisti, dev'essere un calcio per i tifosi rossoneri. Questo non significa uno stato delinquenziale, solo disciplina. E' un problema che andava risolto ieri"
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ULTIME MILAN NEWS
"Il Milan ha un problema: se non risolverà il problema della Curva... è serissimo". Michele Criscitiello, giornalista, parla del Milan e dell'assenza del tifo organizzato rossonero a San Siro (qui il comunicato della Curva Sud). Ecco il suo parere dagli studi di Sportitalia: "Secondo me lo sta gestendo malissimo: quando passi da troppo al nulla c'è qualcosa che non va. Prima gabbia aperte, senza controllo sugli ultras e i tifosi. Poi indagine della Procura della Repubblica di Milano e il Milan fa la guerra alla Curva, non entra più chi ha contestato a Casa Milan, biglietti e abbonamenti negati ai protagonisti della Curva".
Criscitiello continua con il suo pensiero: "Questo è un problema. Se tu pensi di giocare Milan-Bari nel deserto va bene, ma Milan-Inter, Milan-Juventus, anche contro la Cremonese... La Curva è fondamentale, ti gestisce tutto lo stadio. Non si cede a ricatti, ma della Curva hai bisogno. Il Milan senza tifo è improponibile. Se tra gli acquisti non ci sono i tifosi hai perso tutto".
"Non può essere un calcio per turisti, dev'essere un calcio per i tifosi rossoneri. Questo non significa uno stato delinquenziale, solo disciplina. E' un problema che andava risolto ieri"
© RIPRODUZIONE RISERVATA