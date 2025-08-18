Criscitiello: “Il Milan senza tifo è improponibile. Problema Curva serissimo”

"Il Milan ha un problema: se non risolverà il problema della Curva... è serissimo". Michele Criscitiello, giornalista, parla del Milan e dell'assenza del tifo organizzato rossonero a San Siro (qui il comunicato della Curva Sud). Ecco il suo parere dagli studi di Sportitalia: "Secondo me lo sta gestendo malissimo: quando passi da troppo al nulla c'è qualcosa che non va. Prima gabbia aperte, senza controllo sugli ultras e i tifosi. Poi indagine della Procura della Repubblica di Milano e il Milan fa la guerra alla Curva, non entra più chi ha contestato a Casa Milan, biglietti e abbonamenti negati ai protagonisti della Curva".