Crippa: “Napoli in vantaggio per lo Scudetto su Milan, Inter e Juventus”

Massimo Crippa, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla Corsa Scudetto, parlando anche di Milan

Massimo Crippa, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio', nel corso della trasmissione 'Piazza Affari', soffermandosi in modo particolare sulle favorite per lo Scudetto. A suo dire rimarrebbe favorito il Napoli, su Juventus, Inter e Milan. Di seguito le sue parole a riguardo.