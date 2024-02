Milan, Costacurta: “Pioli deve lavorare meglio su difesa e centrocampo”

Intervenuto a Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato di Stefano Pioli e dei problemi difensivi del Milan . L'ex calciatore ha analizzato il modo in cui i rossoneri subiscono i gol, spiegando che vi sono sempre situazioni diverse. A questo proposito, Costacurta ha così consigliato a Stefano Pioli di lavorare maggiormente su alcuni meccanismi per evitare errori difensivi. Ecco le sue parole.

"I gol che subisce il Milan sono tutti diversi tra loro, con entità che cambiano a seconda del contesto. Per esempio, a volte prende gol per errori individuali, altre volte per questa sofferenza organizzativa delle difesa. Anche il centrocampo sbaglia troppo, i movimenti devono essere migliorati, Pioli deve lavorare meglio per evitare certi errori nei meccanismi". LEGGI ANCHE: Capello promuove il Milan e loda le qualità di Leao: il suo encomio sul portoghese >>>