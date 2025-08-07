Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Costacurta: “Mi attaccano perché critico il Milan, ma …”

news milan

Costacurta: “Mi attaccano perché critico il Milan, ma …”

Costacurta: 'Il Milan ha bisogno di schiaffi. Allegri? Non sono innamorato ma ...'
Alessandro 'Billy' Costacurta, leggenda rossonera, ha parlato del Milan, di Allegri, delle mosse sul mercato e non solo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Si sono mosse bene e si sono rinforzate. Le altre squadre le vedo frenate, al netto dei tanti allenatori nuovi". Alessandro 'Billy' Costacurta, leggenda rossonera, ha parlato del Milan, di Allegri, delle mosse sul mercato e non solo. Ecco le sue parole nella sua intervista a 'La Repubblica': "Max a volte è un po’ troppo prudente ma è uno dei migliori allenatori del mondo, un vincente. Il Milan più che fare spettacolo deve ritrovare risultati, lui è la persona giusta. Con Tare sono già la coppia più solida della Serie A".

Milan, Costacurta: "Allegri tra i migliori al Mondo. Modric risorsa, ma ..."

—  

Su Modric: "Il problema non è l’arrivo dei vecchietti, ma il poco coraggio che abbiamo nel far giocare i ragazzi italiani. Modric è una risorsa, però bisogna fargli crescere accanto i giocatori che possono riportare in alto il campionato e la Nazionale".

LEGGI ANCHE

Sul ruolo dell'opinionista: "Oggi funzioni se sei divisivo, sembra un obbligo schierarsi in partiti. Giochisti, risultatisti e altro ancora. Io cerco sempre di essere libero ed equilibrato. Mi attaccano perché critico il Milan, ma lo faccio perché lo amo. Alcuni tifosi milanisti pensano che parli per partito preso, non è così. Quando do un’opinione lo faccio per stimolare una reazione. Se dico qualcosa di negativo su Leao non è che lo faccio perché gioca nel Milan: espongo il mio punto di vista per suscitare un cambiamento".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Thiaw: il piano rossonero è chiaro. I dettagli | PM NEWS>>>

La griglia in Serie A: "In prima fila metto Napoli, Inter e Milan. I rossoneri hanno Modric, un insegnante di calcio, che giocando una partita a settimana può ancora fare la differenza, e la certezza Allegri in panchina".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA