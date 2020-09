Costacurta contro il Milan: “Squadra da sesto posto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La previsione di Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero e ora opinionista a Sky Sport, sul piazzamento del Milan in questa Serie A 2020/2021:

“Avrei potuto mettere il Milan quinto, ma non tra le prime quattro perché ci sono squadre più attrezzate come il Napoli. Secondo me, sono almeno quattro le squadre più forti del Milan“. Costacurta ‘posiziona’ il Milan al sesto posto, stessa posizione in cui si è classificato la scorsa stagione.

Speriamo vivamente che Costacurta si sbagli, e che il Milan possa competere per le prime quattro posizioni e chiudere almeno al quarto posto, valido – come sappiamo -, per la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri stanno provando a rinforzarsi in maniera importante durante questo mercato, potenziando i ruoli in cui la scorsa stagione ha avuto maggiori problemi.

A centrocampo in primis, con Bennacer e Kessie che ora avranno Sandro Tonali come primo sostituto. Si sta ancora lavorando per il ritorno di Bakayoko, o comunque per un altro rinforzo come mediano davanti la difesa. Sistemati anche gli esterni con la conferma di Ante Rebic e Saelemaekers, l’arrivo di Brahim Diaz e soprattutto il rinnovo di Ibrahimovic in avanti. In zona offensiva completano il reparto Castillejo, Calhanoglu e Leao, ai quali si aggiungono i giovani Daniel Maldini e Pobega.

Manca ancora qualche rinforzo in difesa, con un vice-Theo Hernandez (Laxalt dovrebbe andar via) e almeno un altro difensore centrale. Il problema però è riuscire a sfoltire la rosa, cedendo qualche esubero come Duarte, Musacchio e lo stesso Laxalt, ma soprattutto Paquetà che potrebbe garantire un buon tesoretto.

