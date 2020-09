ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato della valutazione di Federico Chiesa, che piace tanto al Milan. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Chiesa? Federico è un nostro calciatore e non c’è nulla che ad oggi faccia pensare il contrario. La sua valutazione? Più di 70 milioni (ride, ndr). Chiesa è in grande forma e lo vedrete in campo”.

