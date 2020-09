Calciomercato Milan – Ajer, il Celtic apre al prestito: ecco quanto costa

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Non è ancora finito il mercato del Milan che, dopo gli acquisti di Sandro Tonali, Brahim Diaz e Ciprian Tatarusanu, punta a migliorare ulteriormente la sua rosa. In particolare serve ancora almeno un difensore centrale e un centrocampista. Per la mediana il nome è sempre quello di Tiemoué Bakayoko, mentre per la difesa piace tanto Nikola Milenkovic. Per il centrale difensivo, la Fiorentina continua a sparare alto sulla valutazione, motivo per cui la dirigenza si sta guardando intorno alla ricerca di alternative.

In tal senso, torna di moda il nome di Kristoffer Ajer, giovane difensore del Celtic. I rossoneri lo seguono da tempo, ma adesso sembra essere arrivato il momento giusto per l’affondo decisivo. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, infatti, la squadra biancoverde ha aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto, formula che sta contraddistinguendo il mercato targato Maldini-Massara. La valutazione del norvegese si aggira sui 15 milioni di euro che, considerando talento e giovane età (classe 1998), è una cifra tutt’altro che elevata.

Per questo motivo, il Milan nella prossima settimana ha in programma in sede un incontro con l’agenzia SEG, che cura gli interessi di Ajer. Un summit che punta a far quadrare alla perfezione il tutto, così che si possa chiudere l’operazione. E qual è la volontà del giocatore? Il Milan per lui è da sempre una prima scelta.

