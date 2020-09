Calciomercato Milan – Bakayoko: “Non c’è tempo”. Indizio social?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo l’acquisto di Sandro Tonali è risaputo che il Milan vuole portare a termine un altro acquisto a centrocampo. Il nome in cima alla lista della dirigenza è quello di Tiemoué Bakayoko, passato dal parti di Milanello nella stagione 2018-2019. Il gradimento del giocatore francese al ritorno è cosa nota, ma le richieste del Chelsea sul diritto di riscatto continuano ad essere proibitive. Per questo motivo, al momento, si sta vivendo una fase di stallo. Bakayoko, attraverso il suo profilo Twitter, ha pubblicato una foto con una didascalia che recita “Non c’è tempo“. Che sia un indizio social della sua impazienza di tornare a vestire rossonero? Chi lo sa…

