Calciomercato Milan – Milenkovic, obiettivo difficile. L’offerta rossonera

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – La partita che il Milan ha disputato in Europa League contro lo Shamrock Rovers ha regalato qualche certezza e qualche dubbio. Tra le prime c’è sicuramente l’asse tra Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, mentre la difesa ha registrato diversi problemi.

Calciomercato Milan: obiettivo Milenkovic

Tra gli obiettivi principali del Milan c’è Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina. Il serbo rappresenta il profilo ideale per rafforzare la squadra rossonera, ma la trattativa con la viola è tutt’altro che facile. Discorso simile anche per il capitano German Pezzella, con il direttore sportivo Pradè che avrebbe rifiutato un’offerta rossonera che prevedeva uno scambio con Lucas Paqueta.

Le parole di Commisso

Da segnalare a tal proposito le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina: “Non ho mai parlato con Milenkovic dell’ipotesi che lasci la Fiorentina. Io lo voglio tenere – ha spiegato alla Gazzetta dello Sport-. Milenkovic è un buon ragazzo e un ottimo difensore”. Parole importanti, che fanno capire quanto sarà difficile arrivare al serbo, anche se le cose potrebbero cambiare a fine mercato, cioè quando il Milan avrà la certezza di essere o meno ai gironi di Europa League (l’eventuale playoff si giocherà il 1 ottobre).

Calciomercato Milan: le novità sul difensore

Come viene riportato da Sport Mediaset, la Fiorentina chiede 40 milioni, con il Milan che al momento ha offerto un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma su queste basi il trasferimento non ci sarà. Ecco perchè nelle ultime ore prende quota il profilo di Simon Ajer. La settimana prossima dovrebbe esserci un incontro tra la dirigenza rossonera e il suo entourage. Per quanto riguarda infine il centrocampo, situazione di stallo per Bakayoko: da monitorare il nome di Anguissa, giocatore del Fulham.

