Primavera, Cagliari-Milan 0-1: decide Di Gesù. Esordio per Roback

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Buona la prima per il Milan Primavera. I ragazzi di Federico Giunti, infatti, hanno battuto in trasferta il Cagliari 0-1 grazie alla rete al 49′ di Di Gesù, che ha ben sfruttato un cross di Bosisio.

Partita piuttosto equilibrata, con il Milan che si è fatto preferire soprattutto in termini di occasioni (Olzer molto pericoloso con una traversa e due occasioni sciupate). Da segnalare l’esordio del pupillo di Ibrahmovic, Emil Roback, che è entrato al 71 minuto al posto di Tonin. Insomma, buon esordio per i rossoneri, che nel prossimo turno affronteranno l’Atalanta (gara in programma sabato 26 settembre alle 11).

ANTOGNONI ESALTA UN GIOCATORE DEL MILAN >>>

PAQUETA, SCAMBIO CON IL VALENCIA >>>

TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>