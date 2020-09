Calciomercato Milan – Paqueta, il Valencia ha proposto Kondogbia

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lucas Paqueta è sempre più un corpo estraneo in questo Milan. La non convocazione per il preliminare di Europa League non sembra aver caricato il brasiliano, che verrà ceduto nel caso in cui arrivasse un’offerta importante (ricordiamo che il club nel 2019 ha speso ben 38 milioni di euro). Servono non meno di 23 milioni di euro.

Tra le squadre interessate c’è il Valencia. Stando a quanto scritto dalla rosa, in un primo momento gli spagnoli avrebbero offerto Kondogbia, ma la proposta non ha entusiasmato Maldini e Massara. E’ possibile che nelle prossime ore ci sia una nuova offerta, senza però inserire contropartite tecniche.

INTANTO IL RINNOVO DI UN PILASTRO E’ SEMPRE PIU VICINO >>>