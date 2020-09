Calciomercato Milan – Calhanoglu da blindare: le ultime sul rinnovo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tutto ricomincia da dove era finito. Hakan Calhanoglu leader e uomo chiave per Stefano Pioli. Anche ieri in Shamrock Rovers-Milan, secondo turno preliminare di Europa League, il turco ha fornito un’ottima prestazione, impreziosita da un assist, un gol e una traversa colpita in rovesciata. Se, come sembra, Calha dovesse riuscire a dare continuità potrebbe realmente diventare un giocatore devastante e in grado di fare la differenza.

Per assicurarsi che il turco continui a giocare ad alti livelli in rossonero, però, bisogna affrontare la questione rinnovo. Il contratto del numero 10 scade a giugno 2021 e onde evitare di arrivare a gennaio con Calhanoglu libero di firmare con un altro club, bisogna ottenere subito un prolungamento. Paolo Maldini aveva rivelato che l’incontro sarebbe stato a inizio settembre, ma per il momento non c’è stato (o almeno non è noto). Certamente i contatti non mancano, ma solo un incontro tra le parti può dare la svolta alla trattativa.

Il procuratore di Hakan è Gordon Stipic, che è stato recentemente nel capoluogo lombardo, dove ha potuto anche confrontarsi con Calhanoglu. L’idea è quella di prolungare fino al 2024 con un aumento dell’ingaggio attuale. Attualmente percepisce 2,5 milioni all’anno, ma si potrebbe arrivare a 3.

La volontà di Calhanoglu è chiara: vuole rimanere al Milan. Lo ha detto chiaramente, smentendo tramite le proprie storie Instagram le voci che lo volevano desideroso di tornare in Bundesliga. Sa benissimo di essere un elemento chiave del Milan di Pioli e si trova benissimo con Zlatan Ibrahimovic. Sa di poter essere importante e di poter vivere una stagione importante. Per questo è concentrato solo sul Milan. Ora, però, serve la firma.

