Calciomercato Milan – Paqueta, possibile lo scambio con Depay: le novità

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come scritto da Tuttosport, al centro del mercato del Milan c’è Lucas Paqueta. Il brasiliano ha grandi potenzialità, ma la non convocazione per il preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers è la prova che la società rossonero vuole cedere il calciatore.

Calciomercato Milan: i club interessati

Come scritto anche dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, ci sono alcuni club interessati a Paqueta. Il calciatore piace molto a Juninho Pernambucano, direttore sportivo del Lione, ma l’acquisto dell’ex Flamengo è legato ad alcuni passaggi di mercato, tra i quali la possibile cessione al Rennes di Reine-Adelaide, valutato dal Lione 30 milioni di euro. Se si concretizzasse questo affare allora i francesi potrebbero andare all’assalto del brasiliano, che non è riuscito ad imporsi nella scorsa stagione con Pioli. Attenzione però anche al Valencia: si è è parlato in un primo momento di uno scambio con Kondogbia, ma la proposta non ha convinto Maldini e Massara.

Calciomercato Milan: lo scambio con Depay

Il Lione, al contrario del Valencia, ha però una contropartita tecnica da giocarsi per arrivare a Paqueta. Stando a quanto riferito dal quotidiano torinese, lo scambio con Memphis Depay è una soluzione percorribile. Il calciatore sembrava destinato al Barcellona, ma il rallentamento degli ultimi giorni potrebbe portare a novità inattese (anche se al momento i blaugrana restano in pole position). Depay ha il contratto in scadenza l’anno prossimo e non intende rinnovare, e dunque per il Milan potrebbe profilarsi la classica occasione da sfruttare, così come ha spiegato Maldini nel giorno del raduno. Più facile che possa arrivare la cessione di Reine-Adelaide al Rennes, dando dunque la possibilità al Lione di fare un’offerta economica importante, ma la situazione è in evoluzione.

