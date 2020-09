Calciomercato Milan – Chiesa rossonero, indizio social

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Una coincidenza o forse no. Un piccolo tassello che, però, si aggiunge a ciò che già si sa: Federico Chiesa piace a Paolo Maldini e soprattutto a Stefano Pioli, che lo ha allenato alla Fiorentina. Il Milan potrebbe pensarci dopo la cessione di Paquetà, dal quale possono arrivare fino a 20 milioni. Nelle ultime ore si è parlato anche di Memphis Depay, in uscita dal Lione (a cui piace il brasiliano), ma l’esterno azzurro pare rimanere la prima scelta, anche se i rossoneri non si spingeranno oltre i 48 milioni di valutazione. Anche il presidente viola Rocco Commisso sembra aver aperto alla cessione e ora è arrivato un piccolo indizio dai social: Chiesa ha iniziato a seguire Theo Hernandez su Instagram. Una semplice coincidenza? Chissà…

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>