Cosmi: “Serie A? Il Napoli resta la più forte, ma il Milan…”

Intervistato dai media presenti durante il lancio della nuova radio ufficiale della Lega Serie A, Serse Cosmi ha risposto ad alcune domande, una delle quali riguardo la griglia di partenza in vista del campionato che sta per iniziare: "Per me il Napoli resta la squadra più forte, non ha vinto casualmente il campionato. L'ho seguito molto e ha vinto perché davvero era la più forte. Anzi, per ciò che ho visto io avrebbe meritato più di tutte le altre di andare in finale di Champions. Ora c'è la curiosità di vedere Garcia in sostituzione di un vincente come Spalletti, non è facile".