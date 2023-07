Calciomercato Milan – Centrocampista, chieste info per Gourna-Douath

Oltre a Yunus Musah che rimane indubbiamente la prima scelta, il Diavolo ha chiesto informazioni per il transalpino come ha riportato Nicolo Schirà nel proprio profilo Twitter e come confermato oggi da 'Il Giornale' in edicola.

Partito dal settore giovanile, è entrato a far parte della prima squadra il 17 settembre 2020 e ha esordito nella gara vinta per 2-0 contro l'Olympique Marsiglia. Nel 2022 si è trasferito nel club austriaco e ha disputato 21 partite, ma non è ancora riuscito a trovare la via della rete con i Red Bulls. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, altro muro per Musah >>>