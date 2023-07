Calciomercato Milan – Capitolo Musah: altro muro del Valencia

Secondo quanto riportato da Relevo, il Milan avrebbe presentato una nuova offerta per Yunus Musah ma il Valencia continuerebbe a fare muro

Secondo quanto riportato da Relevo, noto portale sportivo spagnolo, il Milan avrebbe presentato una nuova offerta per Yunus Musah ma il Valencia avrebbe risposto con un altro rifiuto. I rossoneri continuano a puntare sul profilo del centrocampista statunitense e possono vantare il gradimento del giocatore stesso.

Eppure, il Valencia non si schioda dalla richiesta di 20 milioni di euro. Il Milan sarebbe fermo a 18 milioni più bonus e, per ora, è riuscito solo ad abbassare le pretese iniziali del club spagnolo, 25 milioni. Insomma, Musah vuole i rossoneri e la trattativa è destinata a continuare nonostante il muro del Valencia.